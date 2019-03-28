Сергій Левада: «Ми наведемо порядок».

Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював призначення Сергія Левади головою Дарницької райдержадміністрації.

Отже, Сергій Якович (наступного дня після оприлюднення Розпорядження Президента України про призначення) вже встиг проінспектувати роботу Дарницького ЦНАПу!

Через кілька днів взяв участь у благоустрої території парку «Партизанська слава».

А вже в понеділок, 25 березня, разом з підлеглими здійснив перший інспекційний об’їзд території Дарницького району, відвідавши вул.: Здолбунівська, Причальна, Канальна, Колекторна та проспект Петра Григоренка, в кінці якого розпочато демонтаж естакади, яка не має дозвільної документації, та не введена в експлуатацію.

Повідомляється, що силами КП «Київблагоустрій» почався демонтаж естакади, яка вела від вулиці Григоренка безпосередньо до огорожі забудови. Саме тут активісти разом з місцевими мешканцями борються за створення «Екопарку Осокорки». В процесі інспектування районний очільник надав низку доручень відповіднимвиконавцям для якнайшвидшого усунення виявлених проблем.

За словами Сергія Левади: «Моє завдання зробити Дарницький район чистим і комфортним. Я наголошую – контролюватиму аби люди виконували обов'язки, які на них покладені. Щодня будемо виїжджати на проблемні точки району, разом з керівниками структурних підрозділів, будемо усувати проблеми. Ми наведемо порядок».

Як бачимо, завзяття і бажання у нового районного очільника до виявлення проблем у Дарницькому районі - вистачає, будемо сподіватися що вистачить сил і повноважень для їх вирішення.