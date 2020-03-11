Сегодня в ночь на 11 и 12 марта сократят работу трамваев №№ 8 и 29 | Дарниця.org

Сегодня в ночь на 11 и 12 марта сократят работу трамваев №№ 8 и 29

Розміщено Срд, 11/03/2020 - 16:51

В ночь на 11 и 12 марта сократят работу трамваев №№ 8 и 29, которые ездят на Позняки и Лесную. Как сообщают в пресс-службе “Киевпастранса”, бригады предприятия будут ремонтировать пути на Харьковском шоссе.

Из-за этого  электротранспорт две ночи подряд будет ездить в сокращенном режиме. Последние отправления трамваев №8 по собственному маршруту:

    - от ст. м. «Лесная»: 22:54, 23:04;
    - от ст. м. «Позняки»: 22:26, ​​22:50.

Последние отправления трамваев №29 по собственному маршруту:

    от ст. м. «Лесная»: 22:40, 22:58;
    - от ст. м. «Бориспольская»: 22:25, 22:45.

Ранее сообщалось,  что с 10 марта в Киеве перекроютпарковый пешеходный мост на Труханов остров. До 12 марта на мосту будут ремонтировать элементы противовеса, которые установлены возле опоры №3.

Источник www.44.ua

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