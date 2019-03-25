СБУ викрила на Осокорках найбільшу в історії України нарколабораторію.

Працівники СБУ припинили діяльність найбільшої за всю історію України нарколабораторії психотропних речовин!.

Лабораторію облаштували в приватному будинку на Осокорках. Організатори наркобізнесу займалися виробництвом і збутом наркотиків в особливо великих розмірах як на території України, так і за кордоном.

Під час обшуку правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення наркотиків, понад десять кілограмів психотропної речовини альфа PVP, п’ять кілограмів мефедрону, понад п’ять кілограмів амфетаміну загальною вартістю за цінами «чорного ринку» понад 20 млн грн.

Також було встановлено, що будинок використовувався як склад інтернет-магазину, в якому продавали наркотики. Веб-ресурс знаходився у прихованій в мережі Darknet.

Правоохоронці затримали трьох учасників наркоугрупування. Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи підозри та обрання міри запобіжного заходу ‒ утримання під вартою.