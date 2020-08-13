Самый популярный маршрут без номера Uber Shuttle начинается на Позняках

В Uber заявили, что заработали в Украине 140 млн гривен чистого дохода за прошлый год. Средний чек в Киеве составляет 100−120 грн, в регионах — 80−100 гривен.

Об этом в интервью рассказал руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский.

В то же время в компании добавили, что украинцы более чувствительны к цене поездки, чем пользователи из соседних стран с более высокими средними доходами. Средний чек поездки в Uber составляет 100−120 грн в Киеве и 80−100 грн в регионах. Средняя дальность поездки также выше в Киеве — 10 км против 6 км в других городах.

Также, со ссылкой на данные аналитической компании AppAnnie, Соколянский заявил, что в марте 2020 года у приложения Uber было 3,7 млн активных сессий в Украине. По словам Соколянского, у конкурентов из Uklon — 2,6 млн, а из Bolt — 1,7 млн.

Самый популярный маршрут сервиса Позняки — Центр — Дорогожицкая. Операторами автобусов выступают автопарки, лицензированные для внутренних пассажирских перевозок.