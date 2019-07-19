С эко-парка "Осокорки" вывозят песок?

"Неизвестные тоннами вывозят песок с территории заказника возле озера Небреж, что на Осокорках. Вырубают деревья..."Экопарк" (общественная организация – KV) молчит. Вот собственно и вся борьба за экологию. Активные "активисты" увлечены вопросом выборов и бегают с флагами за кандидатов, а не за парк. Хотя еще не так давно они с плакатами и пеной у рта доказывали о том, что без "Экопарка Осокорки" район задохнется. Но песок он ведь дороже экологии. Печаль..." – говорится в сообщении.

В то же время, согласно сообщению пресс-службы АКБ “Аркада”, представители службы охраны банка вызвали полицию.

“Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее активисты "Экопарк Осокорки" заявили, что вывоз песка – это компетенция уполномоченных органов и они к этому отношения не имеют.

В свою очередь представители “Экопарк Осокорки” отмечают, что “Экопарк” держится от всего этого подальше, так как какую бы позицию не заняли – все равно в чем-то обвинят.

— Во-первых, это не территория заказника! Песок вывозится с земли “Аркады”, которая находится у них в аренде. Разрыв договора аренды оспорен в суде и фактически он действует. Почему молчит “Аркада” у которой из под носа (и ПНО) увозят песок – вопрос к ней. “Экопарк” держится от всего этого подальше, т.к. какую бы позицию мы не заняли – все равно нас в чем-то обвинят. Будем бороться за песок – скажут, что песок реально нужен только под застройку, и значит мы боремся за него в интересах другого застройщика. Будем на стороне песочников – скажут, что мы с ними в доле и воевали за песок”, – считает Пилипенко.

Источник: kievvlast.com.ua