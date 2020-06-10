С 6 до 8 июня Киевская городская государственная администрация (КГГА) пустит 59 маршрутов на разные кладбища.
В этот период организованы дополнительные автобусные маршруты к основным городским кладбищам, а именно: Южного, Северного, Лесного. 7 и 8 июня дополнительные маршруты к городским кладбищам будут работать с уменьшенным количеством подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком.
Движение общественного транспорта будет организовано по следующим маршрутам:
Северное
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Автобусные маршруты: Пригородное сообщение
№ 258 – станция метро “Лесная” – Северное кладбище
Трамвайные маршруты (специальные рейсы) :
№ 8 – станция метро “Позняки” – станция метро “Лесная”
№28 – ул. Милославская – станция метро “Лесная”
№29 – Красный хутор – станция метро “Лесная”
№35 – ул. Сержа Лифаря – станция метро “Лесная”
Южное
Автобусные маршруты: Пригородное сообщение
№740 (доп.) – Одесская площадь – Южное кладбище
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
№11 – Музей архитектуры -ул. Маршальская
№12 – ул. Юрия Смолича -Зализничний вокзал
№43 – Кибцентр – Дарницкая площадь
№45 – станция метро “Выставочный центр” – станция метро “Васильковская”
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 208 – Голосеевская площадь – универсам “Беличи”
№ 444 – ул. Метрологическая – станция метро “Дружбы Народов”
№ 461 – Экспоцентр Украины – станция метро “Святошин”
№ 496 – станция метро “Лукьяновская” – клиническая больница “Феофания”
№ 576 – ул. Ефремова – авторынок “Чапаевка”.
Лесное
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№63 – станция метро “Красный хутор” – Лесной массив
№77 – ул. Курнатовського- Лесное кладбище
№81 – станция метро “Лесная” – Лесной массив
№101 – станция метрополитена “Почайна” – ул. Милославская
№121 (доп.) – станция метрополитена “Почайна” – Лесное кладбище
№122 (доп.) – станция метро “Оболонь” – Лесное кладбище
№124 (доп.) – станция метро “Черниговская” – Лесное кладбище
№125 (доп.) – универсам “Позняки” – Лесное кладбище
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
№25 – ул. Свободы – станция метрополитена “Почайна”
№ 30 – ул. Милославская – Кадетский гай
№ 30К – ул. Милославская – ул. Дегтяревская
№37 – станция метро “Лесная” – ул. Милославская
№37А – станция метро “Лесная” – Поликлиника
Трамвайные маршруты (специальные рейсы):
№5 – ул. Сержа Лифаря – “Троещина-2”
№22 – б-р Перова – ЗЖБК
№28 – ул. Милославская – станция метро “Лесная”
№33-К – ул. Сержа Лифаря- ул. П. Усенко
№35 – ул. Сержа Лифаря – станция метро “Лесная”
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 233 – станция метро “Лесная” – ул. Лесковская
№ 242 – ул. Гарматная – станция метро “Лесная”
№ 405 – Универмаг “Детский Мир” – ул. Маяковского
№ 414 – ул. Сосюры – ул. Будищанська
№ 415 – станция метро “Харьковская” – ул. кубанской Украины
№ 416 – Кибцентр – ул. Драйзера
№ 434 – ул. Бальзака – станция метро “Черниговская”
№ 523 – ул. Каштановая – станция метро “Дружбы Народов”
№ 529 – с. Бортничи (овощная база) – ул. Маяковского
№ 544 – ул. Космонавта Волкова – ул. Андрея Малышко
№ 555 – ДВРЗ – ул. Кибальчича
№ 590 – станция метро “Лыбидская” – ул. Лисковская
№ 600 – универмаг “Детский мир” – ул. Теодора Драйзера
Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
№16 – ул. Академика Щусева – площадь Независимости
№19 – площадь Космонавтов – ул. Олега Ольжича
№23 – ул. Академика Туполева – Лукьяновская площадь
№23К – ул. Академика Туполева – станция метро “Дорогожичи”
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 432 – ул. Новоукраинская – Контрактовая площадь
№ 439 – жилой массив Виноградарь – площадь Победы
№ 558 – проспект Свободы – Центральный железнодорожный вокзал
Соломенское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 69 – станция метро “Дворец спорта” – ул. Литвиненко-Вольгельмут
№ 119 – ул. Юрия Смолича – Контрактовая площадь
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
№3 – Железнодорожный массив – Дворец спорта
№8 – ул. Смелянская – площадь Льва Толстого
№ 17 – площадь Космонавтов – площадь Льва Толстого
№ 9 – Аэропорт – площадь Льва Толстого
№19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича
№ 19-Д – Кадетский гай -ул. Юрия Ильенко
№ 30 – ул. Кадетский Гай – ул. Милославская
№ 40 – Кадетский гай – станция метро “Дворец спорта”
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая
№ 223 – ул. Академика Туполева – Южный железнодорожный вокзал
№ 401 – ул. Чернобыльская – Южный железнодорожный вокзал
№ 496 – станция метро “Лукьяновская” – клиническая больница “Феофания”
№ 518 – ул. Сырецкая – ул. кадетский Гай
Пуща-Водицкое
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 30 – станция метро “Академгородок” – санаторий “Лесная поляна”
Трамвайные маршруты (специальные рейсы):
№12 – с. Пуща-Водица – Контрактовая площадь
№ 17 – с. Пуща-Водица – ул. Иорданская
№19 – Контрактовая площадь – площадь Тараса Шевченко
Корчеватское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№20 – станция метро “Льва Толстого” – Овощная база жилого массива Корчеватое
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 202 – ул. Булаховского – станция метро “Святошин”
№ 470 – ул. Ягодная – Музей Второй мировой войны
№ 557 – станция метро “Лыбидская” – жилой массив “Корчеватое”
№ 567 – станция метро “Выдубичи” – авторынок “Чапаевка”
№ 200-К – ул. Ушакова – ул. Гаршина
Святошинское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№23 – ул. Симиренко – ул. Салютная
№56 – станция метро “Выставочный центр” – станция метро “Академгородок”
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
№39 – ул. Чернобыльская – просп. Леся Курбаса
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 401 – ул. Чернобыльская – Южный железнодорожный вокзал
№ 408 – ул. Обуховская – железнодорожная станция “Киев-Волынский”
№ 576 – ул. Академика Ефремова – авторынок “Чапаевка”
Братское и Михайловское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 9 – ул. Булгакова – станция метро “Лукьяновская”
Трамвайные маршруты (специальные рейсы):
№ 1 – Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 171 – станция метро “Дворец Спорта” – ул. Волгоградская
№ 188 – ул. Симиренко – станция метро “Нивки”
№ 198 – железнодорожный вокзал “Центральный” – Институт сердечно-сосудистой хирургии
№ 201 – б-р Кольцова – станция метро “Шулявская”
№ 408 – ул. Обуховская – железнодорожная станция “Киев-Волынский”
№ 411 – ул. Симиренко – станция метро “Дворец Спорта”
№ 421 – ул. Симиренко – станция метрополитена “Почайна”
№ 461 – станция метро “Святошин” – Экспоцентр Украины
№ 510 – ул. Ирпенская – ул. Булгакова
№ 576 – ул. Ефремова – авторынок “Чапаевка”
Мышеловское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№52 – станция метро “Лыбидская” – ул. Закарпатская
Чапаевсое
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№43 – станция метро “Выдубичи” – с. Козин
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 576 – ул. Ефремова – авторынок “Чапаевка”
Пироговское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№27 – станция метро “Лыбидская” – с. пирогов
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 576 – ул. Ефремова – авторынок “Чапаевка”
Совское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№19 – ул. Изюмская – станция метро “Васильковская”
№19К – ул. Изюмская – Совское кладбище
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 205 – Дарницкая площадь – Индустриальный путепровод
№ 239 – станция метро “Лыбидская” – станция метро “Шулявская”
Городское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№14 – станция метро “Нивки” – Лесопитомник
№32 – станция метро “Нивки” – Минский массив
№90 – ул. Григоровича-Барского – площадь Валерия Марченко
№90к – станция метро “Святошин” – площадь Валерия Марченко
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
№ 16 – ул. Академика Туполева – Майдан Независимости
№23 – ул. Академика Туполева – Лукьяновская площадь
№23К- ул. Академика Туполева – станция метро “Дорогожичи”
№5 – ул. Белицкая – площадь Льва Толстого
№26 – ул. Свободы – станция метро “Нивки”
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 166 – станция метро “Лукьяновская” – гипермаркет “Ашан Беличи”
№ 186 – станция метро “Святошин” – ул. Стеценко
№ 223 – ул. Академика Туполева – Южный железнодорожный вокзал
№ 437 – ул. Генерала Наумова – ул. Наталии Ужвий
№ 439 – жилой массив Виноградарь – площадь Победы
№ 518 – ул. Сырецкая – ул. кадетский Гай
№ 581 – площадь Тараса Шевченко – станция метро “Святошин”
Байковое
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№5 – ул. Изюмская – Центральный железнодорожный вокзал
№5-К – ул. Байкова – ул. Изюмская
№ 12 – ул. Изюмская – Южный железнодорожный вокзал
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
№ 1 – ул. Маршальская – ул. Жилянская
№12 – станция метро “Васильковская” – Железнодорожный вокзал
№ 40 – Кадетский гай – станция метро “Дворец спорта”
№42Д – станция метро “Лыбидская” – железнодорожная платформа “Киев-Волынский”
№ 50 – ул. Милославская – станция метро “Лыбидская”
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая
№ 457 – станция метро “Лыбидская” – ул. Грабовского
№ 507 – железнодорожный вокзал “Южный” – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины
№ 520 – станция метро “Лыбидская” – музей Второй мировой войны
№ 539 – ул. Ракетная – железнодорожный вокзал “Центральный”
Дарницкое и Позняковское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 17 – станция метро “Харьковская” – ул. Михаила Драгоманова
№ 18 – станция метро “Харьковская” – Харьковское шоссе
№ 42 – ул. Митрополита Андрея Шептицкого – ул. Елизаветы Чавдар
№ 45 – ул. Петра Григоренко – станция метро “Дарница”
№ 51 – станция метро “Лыбидская” – станция метро “Красный хутор”
№ 63 – станция метро “Красный хутор” – массив “Лесной”
№ 115 – Контрактовая площадь-железнодорожный вокзал “Дарница”
Трамвайные маршруты (специальные рейсы):
№8 – станция метро “Позняки” – станция метро “Лесная”
№22 – б-р Перова – завод железобетонных конструкций
№29 – Красный хутор – станция метро “Лесная”
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 152 – ул. Привокзальная – с. Бортничи (Овощная база)
№ 407 – ул. Михаила Гришко – ул. Привокзальная
№ 415 – станция метро “Харьковская” – ул. кубанской Украины
№ 422 – Рембаза – ул. Маршальская
№ 503 – ул. Митрополита Андрея Шептицкого – станция метро “Красный Хутор”
№ 526 – станция метро “Лесная” – станция метро “Позняки”
№ 529 – с. Бортичи – ул. Маяковского
№ 542 – ул. Митрополита Андрея Шептицкого – станция метро “Осокорки”
Зверинецкое
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 76 – ул. Зверинецкая – станция метро “Печерская”
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
№43 – Кибцентр – Дарницкая площадь
№ 50 – ул. Милославская – станция метро “Лыбидская”
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 205 – Дарницкая площадь – Индустриальный путепровод
№ 416 – Кибцентр – ул. Драйзера
№ 422 – Рембаза – ул. Маршальская
№ 590 – станция метро “Лыбидская” – ул. Лесковская
Бортничанское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№104 – станция метро “Харьковская” – с. Бортничи
Вигуровское и Троещанское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№6 – ул. Сосюры – Парковка (с. Троещина)
Военное
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
№16 – ул. Академика Щусева – площадь Независимости
№19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича
№23 – ул. Академика Туполева – Лукьяновская площадь
№ 30 – ул. Милославская – Кадетский гай
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 166 – станция метро “Лукьяновская” – гипермаркет “Ашан Беличи”
№ 432 – ул. Новоукраинская – Контрактовая площадь
№ 439 – жилой массив Виноградарь – площадь Победы
№ 550 – ул. Милославская – жилой массив Кадетский гай
№ 558 – проспект Свободы – Центральный железнодорожный вокзал
Жулянское
Автобусные маршруты в обычном режиме движение в:
№ 75 – станция метро “Выставочный центр” – ул. Московская (с. Жуляны)
№ 78 – станция метро “Васильковская” – Севастопольская площадь
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 461 – станция метро “Святошин” – Экспоцентр Украины
№ 576 – ул. Академика Ефремова – авторынок “Чапаевка”
Беличанское
Автобусные маршруты:
№ 97 – станция метро “Святошин” – массив Новобеличи (рынок)
№ 97-К – станция метро “Васильковская” – массив Новобеличи (рынок)
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 200-К – ул. Николая Ушакова – ул. Гаршина
№ 202 – ул. Булаховского – станция метро “Святошин”
№ 408 – ул. Булаховского – железнодорожная станция “Киев-Волынский”
№ 497-К – станция метро “Академгородок” -ул. генерала Наумова
Куреневское
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
№ 6 – Минский массив – Майдан Независимости
№ 18 – ул. Сошенко – Майдан Независимости
№25 – ул. Свободы – станция метрополитена “Почайна”
№28 – ул. Свободы – станция метро “Лукьяновская”
№33 – Минский массив – Южный железнодорожный вокзал
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 219 – станция метро “Контрактовая площадь” – Диагностический центр
№ 518 – ул. Сырецкая – Кадетский Гай
№ 525 – станция метро “Почайна” – торговый центр “Эпицентр”
№ 558 – ул. Свободы – железнодорожный вокзал “Центральный”
Быковнянское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№11 – станция метро “Лесная” – Радиоцентр (с. Быковня)
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 526 – станция метро “Лесная” – станция метро “Позняки”
Источник: vv.org.ua
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