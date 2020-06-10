С 6 до 8 июня Киевская городская государственная администрация (КГГА) пустит 59 маршрутов на разные кладбища.

В этот период организованы дополнительные автобусные маршруты к основным городским кладбищам, а именно: Южного, Северного, Лесного. 7 и 8 июня дополнительные маршруты к городским кладбищам будут работать с уменьшенным количеством подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком.

Движение общественного транспорта будет организовано по следующим маршрутам:

Северное

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Автобусные маршруты: Пригородное сообщение

№ 258 – станция метро “Лесная” – Северное кладбище

Трамвайные маршруты (специальные рейсы) :

№ 8 – станция метро “Позняки” – станция метро “Лесная”

№28 – ул. Милославская – станция метро “Лесная”

№29 – Красный хутор – станция метро “Лесная”

№35 – ул. Сержа Лифаря – станция метро “Лесная”

Южное

Автобусные маршруты: Пригородное сообщение

№740 (доп.) – Одесская площадь – Южное кладбище

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№11 – Музей архитектуры -ул. Маршальская

№12 – ул. Юрия Смолича -Зализничний вокзал

№43 – Кибцентр – Дарницкая площадь

№45 – станция метро “Выставочный центр” – станция метро “Васильковская”

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 208 – Голосеевская площадь – универсам “Беличи”

№ 444 – ул. Метрологическая – станция метро “Дружбы Народов”

№ 461 – Экспоцентр Украины – станция метро “Святошин”

№ 496 – станция метро “Лукьяновская” – клиническая больница “Феофания”

№ 576 – ул. Ефремова – авторынок “Чапаевка”.

Лесное

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№63 – станция метро “Красный хутор” – Лесной массив

№77 – ул. Курнатовського- Лесное кладбище

№81 – станция метро “Лесная” – Лесной массив

№101 – станция метрополитена “Почайна” – ул. Милославская

№121 (доп.) – станция метрополитена “Почайна” – Лесное кладбище

№122 (доп.) – станция метро “Оболонь” – Лесное кладбище

№124 (доп.) – станция метро “Черниговская” – Лесное кладбище

№125 (доп.) – универсам “Позняки” – Лесное кладбище

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№25 – ул. Свободы – станция метрополитена “Почайна”

№ 30 – ул. Милославская – Кадетский гай

№ 30К – ул. Милославская – ул. Дегтяревская

№37 – станция метро “Лесная” – ул. Милославская

№37А – станция метро “Лесная” – Поликлиника

Трамвайные маршруты (специальные рейсы):

№5 – ул. Сержа Лифаря – “Троещина-2”

№22 – б-р Перова – ЗЖБК

№28 – ул. Милославская – станция метро “Лесная”

№33-К – ул. Сержа Лифаря- ул. П. Усенко

№35 – ул. Сержа Лифаря – станция метро “Лесная”

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 233 – станция метро “Лесная” – ул. Лесковская

№ 242 – ул. Гарматная – станция метро “Лесная”

№ 405 – Универмаг “Детский Мир” – ул. Маяковского

№ 414 – ул. Сосюры – ул. Будищанська

№ 415 – станция метро “Харьковская” – ул. кубанской Украины

№ 416 – Кибцентр – ул. Драйзера

№ 434 – ул. Бальзака – станция метро “Черниговская”

№ 523 – ул. Каштановая – станция метро “Дружбы Народов”

№ 529 – с. Бортничи (овощная база) – ул. Маяковского

№ 544 – ул. Космонавта Волкова – ул. Андрея Малышко

№ 555 – ДВРЗ – ул. Кибальчича

№ 590 – станция метро “Лыбидская” – ул. Лисковская

№ 600 – универмаг “Детский мир” – ул. Теодора Драйзера

Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№16 – ул. Академика Щусева – площадь Независимости

№19 – площадь Космонавтов – ул. Олега Ольжича

№23 – ул. Академика Туполева – Лукьяновская площадь

№23К – ул. Академика Туполева – станция метро “Дорогожичи”

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 432 – ул. Новоукраинская – Контрактовая площадь

№ 439 – жилой массив Виноградарь – площадь Победы

№ 558 – проспект Свободы – Центральный железнодорожный вокзал

Соломенское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 69 – станция метро “Дворец спорта” – ул. Литвиненко-Вольгельмут

№ 119 – ул. Юрия Смолича – Контрактовая площадь

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№3 – Железнодорожный массив – Дворец спорта

№8 – ул. Смелянская – площадь Льва Толстого

№ 17 – площадь Космонавтов – площадь Льва Толстого

№ 9 – Аэропорт – площадь Льва Толстого

№19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича

№ 19-Д – Кадетский гай -ул. Юрия Ильенко

№ 30 – ул. Кадетский Гай – ул. Милославская

№ 40 – Кадетский гай – станция метро “Дворец спорта”

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая

№ 223 – ул. Академика Туполева – Южный железнодорожный вокзал

№ 401 – ул. Чернобыльская – Южный железнодорожный вокзал

№ 496 – станция метро “Лукьяновская” – клиническая больница “Феофания”

№ 518 – ул. Сырецкая – ул. кадетский Гай

Пуща-Водицкое

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 30 – станция метро “Академгородок” – санаторий “Лесная поляна”

Трамвайные маршруты (специальные рейсы):

№12 – с. Пуща-Водица – Контрактовая площадь

№ 17 – с. Пуща-Водица – ул. Иорданская

№19 – Контрактовая площадь – площадь Тараса Шевченко

Корчеватское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№20 – станция метро “Льва Толстого” – Овощная база жилого массива Корчеватое

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 202 – ул. Булаховского – станция метро “Святошин”

№ 470 – ул. Ягодная – Музей Второй мировой войны

№ 557 – станция метро “Лыбидская” – жилой массив “Корчеватое”

№ 567 – станция метро “Выдубичи” – авторынок “Чапаевка”

№ 200-К – ул. Ушакова – ул. Гаршина

Святошинское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№23 – ул. Симиренко – ул. Салютная

№56 – станция метро “Выставочный центр” – станция метро “Академгородок”

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№39 – ул. Чернобыльская – просп. Леся Курбаса

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 401 – ул. Чернобыльская – Южный железнодорожный вокзал

№ 408 – ул. Обуховская – железнодорожная станция “Киев-Волынский”

№ 576 – ул. Академика Ефремова – авторынок “Чапаевка”

Братское и Михайловское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 9 – ул. Булгакова – станция метро “Лукьяновская”

Трамвайные маршруты (специальные рейсы):

№ 1 – Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 171 – станция метро “Дворец Спорта” – ул. Волгоградская

№ 188 – ул. Симиренко – станция метро “Нивки”

№ 198 – железнодорожный вокзал “Центральный” – Институт сердечно-сосудистой хирургии

№ 201 – б-р Кольцова – станция метро “Шулявская”

№ 408 – ул. Обуховская – железнодорожная станция “Киев-Волынский”

№ 411 – ул. Симиренко – станция метро “Дворец Спорта”

№ 421 – ул. Симиренко – станция метрополитена “Почайна”

№ 461 – станция метро “Святошин” – Экспоцентр Украины

№ 510 – ул. Ирпенская – ул. Булгакова

№ 576 – ул. Ефремова – авторынок “Чапаевка”

Мышеловское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№52 – станция метро “Лыбидская” – ул. Закарпатская

Чапаевсое

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№43 – станция метро “Выдубичи” – с. Козин

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 576 – ул. Ефремова – авторынок “Чапаевка”

Пироговское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№27 – станция метро “Лыбидская” – с. пирогов

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 576 – ул. Ефремова – авторынок “Чапаевка”

Совское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№19 – ул. Изюмская – станция метро “Васильковская”

№19К – ул. Изюмская – Совское кладбище

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 205 – Дарницкая площадь – Индустриальный путепровод

№ 239 – станция метро “Лыбидская” – станция метро “Шулявская”

Городское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№14 – станция метро “Нивки” – Лесопитомник

№32 – станция метро “Нивки” – Минский массив

№90 – ул. Григоровича-Барского – площадь Валерия Марченко

№90к – станция метро “Святошин” – площадь Валерия Марченко

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№ 16 – ул. Академика Туполева – Майдан Независимости

№23 – ул. Академика Туполева – Лукьяновская площадь

№23К- ул. Академика Туполева – станция метро “Дорогожичи”

№5 – ул. Белицкая – площадь Льва Толстого

№26 – ул. Свободы – станция метро “Нивки”

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 166 – станция метро “Лукьяновская” – гипермаркет “Ашан Беличи”

№ 186 – станция метро “Святошин” – ул. Стеценко

№ 223 – ул. Академика Туполева – Южный железнодорожный вокзал

№ 437 – ул. Генерала Наумова – ул. Наталии Ужвий

№ 439 – жилой массив Виноградарь – площадь Победы

№ 518 – ул. Сырецкая – ул. кадетский Гай

№ 581 – площадь Тараса Шевченко – станция метро “Святошин”

Байковое

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№5 – ул. Изюмская – Центральный железнодорожный вокзал

№5-К – ул. Байкова – ул. Изюмская

№ 12 – ул. Изюмская – Южный железнодорожный вокзал

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№ 1 – ул. Маршальская – ул. Жилянская

№12 – станция метро “Васильковская” – Железнодорожный вокзал

№ 40 – Кадетский гай – станция метро “Дворец спорта”

№42Д – станция метро “Лыбидская” – железнодорожная платформа “Киев-Волынский”

№ 50 – ул. Милославская – станция метро “Лыбидская”

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая

№ 457 – станция метро “Лыбидская” – ул. Грабовского

№ 507 – железнодорожный вокзал “Южный” – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

№ 520 – станция метро “Лыбидская” – музей Второй мировой войны

№ 539 – ул. Ракетная – железнодорожный вокзал “Центральный”

Дарницкое и Позняковское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 17 – станция метро “Харьковская” – ул. Михаила Драгоманова

№ 18 – станция метро “Харьковская” – Харьковское шоссе

№ 42 – ул. Митрополита Андрея Шептицкого – ул. Елизаветы Чавдар

№ 45 – ул. Петра Григоренко – станция метро “Дарница”

№ 51 – станция метро “Лыбидская” – станция метро “Красный хутор”

№ 63 – станция метро “Красный хутор” – массив “Лесной”

№ 115 – Контрактовая площадь-железнодорожный вокзал “Дарница”

Трамвайные маршруты (специальные рейсы):

№8 – станция метро “Позняки” – станция метро “Лесная”

№22 – б-р Перова – завод железобетонных конструкций

№29 – Красный хутор – станция метро “Лесная”

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 152 – ул. Привокзальная – с. Бортничи (Овощная база)

№ 407 – ул. Михаила Гришко – ул. Привокзальная

№ 415 – станция метро “Харьковская” – ул. кубанской Украины

№ 422 – Рембаза – ул. Маршальская

№ 503 – ул. Митрополита Андрея Шептицкого – станция метро “Красный Хутор”

№ 526 – станция метро “Лесная” – станция метро “Позняки”

№ 529 – с. Бортичи – ул. Маяковского

№ 542 – ул. Митрополита Андрея Шептицкого – станция метро “Осокорки”

Зверинецкое

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 76 – ул. Зверинецкая – станция метро “Печерская”

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№43 – Кибцентр – Дарницкая площадь

№ 50 – ул. Милославская – станция метро “Лыбидская”

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 205 – Дарницкая площадь – Индустриальный путепровод

№ 416 – Кибцентр – ул. Драйзера

№ 422 – Рембаза – ул. Маршальская

№ 590 – станция метро “Лыбидская” – ул. Лесковская

Бортничанское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№104 – станция метро “Харьковская” – с. Бортничи

Вигуровское и Троещанское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№6 – ул. Сосюры – Парковка (с. Троещина)

Военное

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№16 – ул. Академика Щусева – площадь Независимости

№19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича

№23 – ул. Академика Туполева – Лукьяновская площадь

№ 30 – ул. Милославская – Кадетский гай

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 166 – станция метро “Лукьяновская” – гипермаркет “Ашан Беличи”

№ 432 – ул. Новоукраинская – Контрактовая площадь

№ 439 – жилой массив Виноградарь – площадь Победы

№ 550 – ул. Милославская – жилой массив Кадетский гай

№ 558 – проспект Свободы – Центральный железнодорожный вокзал

Жулянское

Автобусные маршруты в обычном режиме движение в:

№ 75 – станция метро “Выставочный центр” – ул. Московская (с. Жуляны)

№ 78 – станция метро “Васильковская” – Севастопольская площадь

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 461 – станция метро “Святошин” – Экспоцентр Украины

№ 576 – ул. Академика Ефремова – авторынок “Чапаевка”

Беличанское

Автобусные маршруты:

№ 97 – станция метро “Святошин” – массив Новобеличи (рынок)

№ 97-К – станция метро “Васильковская” – массив Новобеличи (рынок)

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 200-К – ул. Николая Ушакова – ул. Гаршина

№ 202 – ул. Булаховского – станция метро “Святошин”

№ 408 – ул. Булаховского – железнодорожная станция “Киев-Волынский”

№ 497-К – станция метро “Академгородок” -ул. генерала Наумова

Куреневское

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№ 6 – Минский массив – Майдан Независимости

№ 18 – ул. Сошенко – Майдан Независимости

№25 – ул. Свободы – станция метрополитена “Почайна”

№28 – ул. Свободы – станция метро “Лукьяновская”

№33 – Минский массив – Южный железнодорожный вокзал

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 219 – станция метро “Контрактовая площадь” – Диагностический центр

№ 518 – ул. Сырецкая – Кадетский Гай

№ 525 – станция метро “Почайна” – торговый центр “Эпицентр”

№ 558 – ул. Свободы – железнодорожный вокзал “Центральный”

Быковнянское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№11 – станция метро “Лесная” – Радиоцентр (с. Быковня)

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 526 – станция метро “Лесная” – станция метро “Позняки”

Источник: vv.org.ua