С 29 октября по 1 ноября 2019 года сократится режим работы трамваев № 8, 29
В ночь на 29, 30, 31 октября и 1 ноября сократится режим работы трамваев № 8, 29 в связи с ремонтом пути по ул. Ялтинской.
Последние отправления трамваев №8 по собственному маршруту:
- от ст. м. «Лесная»: 22:24, 22:36;
- от ст. м. «Позняки»: 22:26, 22:50.
Последние отправления трамваев №29 по собственному маршруту:
- от ст. м. «Лесная»: 22:18, 22:40;
- от ст. м. «Бориспольская»: 22:25, 22:45.
В 05:00 движение будет восстановлено по графику.
Источник: 44.ua
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