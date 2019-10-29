С 29 октября по 1 ноября 2019 года сократится режим работы трамваев № 8, 29

В ночь на 29, 30, 31 октября и 1 ноября сократится режим работы трамваев № 8, 29 в связи с ремонтом пути по ул. Ялтинской.

Последние отправления трамваев №8 по собственному маршруту:

- от ст. м. «Лесная»: 22:24, 22:36;

- от ст. м. «Позняки»: 22:26, 22:50.

Последние отправления трамваев №29 по собственному маршруту:

- от ст. м. «Лесная»: 22:18, 22:40;

- от ст. м. «Бориспольская»: 22:25, 22:45.

В 05:00 движение будет восстановлено по графику.

Источник: 44.ua