С 29 октября по 1 ноября 2019 года сократится режим работы трамваев № 8, 29 | Дарниця.org

С 29 октября по 1 ноября 2019 года сократится режим работы трамваев № 8, 29

Розміщено Втр, 29/10/2019 - 17:40

В ночь на 29, 30, 31 октября и 1 ноября сократится режим работы трамваев № 8, 29 в связи с ремонтом пути по ул. Ялтинской.

Последние отправления трамваев №8 по собственному маршруту:

- от ст. м. «Лесная»: 22:24, 22:36;

- от ст. м. «Позняки»: 22:26, 22:50.

Последние отправления трамваев №29 по собственному маршруту:

- от ст. м. «Лесная»: 22:18, 22:40;

- от ст. м. «Бориспольская»: 22:25, 22:45.

В 05:00 движение будет восстановлено по графику.

Источник: 44.ua

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