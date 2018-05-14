С 1 июня 2018 года до 30 ноября 2019 года в Киеве на улицах Здолбуновской и Припятской будет временно ограничено движение транспорта. Это связано с выполнением ПАО “Киевэнерго” реконструкции ПС 110/10 кВ “Позняки” (пристройка закрытого распределительного устройства со строительством транзита 110 кВ ТЭЦ-5-Позняки).

Об этом стало известно из распоряжения Киевской горгосадминистрации (КГГА) № 762 от 07.05.18.

“Киевэнерго” поручено согласовать в управлении патрульной полиции Киева и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА схему организации дорожного движения на период строительных работ, а во время проведения работ обеспечить свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств.

После завершения работ, до 30 ноября 2019 года, ПАО должно восстановить покрытие проезжей части и тротуара на всю ширину и длину в пределах разрытия. Также “Киевэнерго” обязано восстановить технические средства регулирования дорожного движения в соответствии с постоянной схемой дорожного движения.

Ответственность за своевременное и безаварийное выполнение работ возложена на гендиректора ПАО “Киевэнерго” Александра Фоменко, а контролировать выполнение распоряжение будет заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

Источник: kievvlast.com.ua