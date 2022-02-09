Рынок на Позняках всё? | Дарниця.org

Рынок на Позняках всё?

Розміщено Срд, 09/02/2022 - 12:02

На левом берегу украинской столицы в Дарницком районе начали работы по сносу популярного рынка возле станции метрополитена "Позняки" ради строительства очередной высотки. Об этом стало известно из материала, которое опубликовало издание "Сегодня".  Известно, что возле станции метро "Позняки" начали работы по сносу киосков на рынке, где планируют построить новый жилищный комплекс. Строительство развернули на территории, где ранее стоял ряд киосков возле берега озера Срибный Кил. Ради строительства уже демонтировали несколько десятков киосков.  Территорию оградили высоким забором, а также установили высотный кран и пригнали бетоновозы.

Источник: kyiv.comments.ua

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