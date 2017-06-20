Рядом с Дарницкой администрацией "обустраивется" еще одно кладбище животных?

Жители Киева высказали возмущение, что стихийное кладбище домашних животных возникло и разрастается, в частности, в Дарницком районе Киева, рядом с детским садом, по ул. Олега Кошица, 9. Дескать, это создает потенциальную угрозу возникновения эпизоотий среди животных и эпидемий среди людей.

Об этом KV стало известно из обращения депутата Верховной Рады Украины Виталия Сташука (фракция партии “Народный фронт”) к председателю Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталию Кличко.

К депутату обратился житель микрорайона Позняки Виталий Герасименко и высказал тревогу по поводу разрастающегося захоронения домашних животных недалеко от частного детского сада “Лидер-Лэнд” по ул. О. Кошица, 9, в Дарницком районе.

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Нардеп напомнил столичным властям, что согласно Правилам содержания домашних животных в Киеве, утвержденных Киевсоветом в 2007 году, владельцы животных должны хоронить умерших питомцев только в специально отведенных местах.

“Однако, на сегодня в Киеве нет ни одного официального кладбища домашних животных. Считаю, что вопрос чрезвычайно актуален для всех жителей столицы, в том числе и тех, у кого нет животных, поскольку они вынуждены жить, работать и учиться рядом со стихийно возникающими кладбищами”, - пишет депутат.

Он также напомнил, что Программой контроля за содержанием домашних животных и регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2012-2016 гг. предполагалось решение вышеуказанной проблемы. Однако, срок действия программы закончился, а вопрос не то, что не решен, а даже не сдвинулся с “мертвой точки”.

“Считаю ситуацию недопустимой для столицы, поскольку создается потенциальная угроза возникновения и распространения массовых эпизоотий среди животных и эпидемий среди населения”, - аргументировал Сташук.

Нардеп требует предоставить ему информацию по поводу решения данной проблемы в обусловленные законодательством сроки.

Напомним, в этом году, как сообщали ранее в мэрии Киева, на кладбище домашних животных предусмотрено 13,3 млн грн.

КиевVласть

Ирина Житняя