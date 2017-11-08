Рух транспорту по вул. Ревуцького перекритий

10 серпня невдоволені спорудженням автозаправки (вул. Ревуцького) жителі повністю заблокували проїжджу частину.

Зокрема, з обох сторін дорогу перекрили шинами, також розбивши прямо на асфальті намет

За словами учасників акції, протест триватиме до повного демонтажу наразі недобудованої автозаправки.

Рух по вул. Ревуцького на ділянці від перетину з вулицями Тростянецькій, Ахматової і Кравчука перекрито.

Рух громадського транспорту змінено: автобус №17 та №18 організовано за маршрутом: ст. м. «Харківська» - вул. Ревуцького - вул. Ахматової - вул. Тростянецька - вул. Ревуцького - ст. м. «Харківська».