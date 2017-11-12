Рух трамваю № 8 відновлено

За інформацією КП «Київпастранс», починаючи з 01 грудня відновлено рух трамваїв маршруту №8 («ст. м. «Позняки» – ст. м. «Лісова») у зв’язку з достроковим завершенням основних робіт із реконструкції переїздів через трамвайні колії.

Зауважується, що реконструкція трамвайних переїздів забезпечить: покращення умов для руху трамваїв за рахунок влаштування стабільної

і довговічної конструкції з терміном роботи 18-20 років, покращаться умови руху і безпеки трамваю, зменшиться шум і вібрація колійних конструкцій.

Тож, Дарницька 8-ка знову курсує звичним маршрутом!