Рух трамваю № 8 відновлено | Дарниця.org

Рух трамваю № 8 відновлено

Розміщено Пн, 12/11/2017 - 15:12

За інформацією КП «Київпастранс», починаючи з 01 грудня відновлено рух трамваїв маршруту №8 («ст. м. «Позняки» – ст. м. «Лісова») у зв’язку з достроковим завершенням основних робіт із реконструкції переїздів через трамвайні колії.

Зауважується, що реконструкція трамвайних переїздів забезпечить: покращення умов для руху трамваїв за рахунок влаштування стабільної
і довговічної конструкції з терміном роботи 18-20 років, покращаться умови руху і безпеки трамваю, зменшиться шум і вібрація колійних конструкцій.

Тож, Дарницька 8-ка знову курсує звичним маршрутом!

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