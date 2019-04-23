Розпочинається реалізація одного з наймасштабніших проектів - реконструкція Бортницької станції аерації.

Київ розпочинає реалізацію одного з наймасштабніших інфраструктурних проектів в Україні - з реконструкції Бортницької станції аерації. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

ПрАТ "АК "Київводоканал", як замовник реалізації пректу, оголосив міжнародний тендер на вибір генеральної підрядної організації для виконання будівельних робіт з реконструкції Бортницької станції аерації.

Бортницька станція аерації є одним з найбільших комплексів очисних споруд у Східній Європі та єдиною станцією очищення стічних вод у Києві.

Основні цілі проекту, що реалізується за кошти зовнішніх запозичень, - це забез-печення стабільного функціонування очисних споруд Бортницької станції, поліпшення екологічної ситуації в регіоні та поліпшення громадського здоров’я.

Сума кредиту на реалізацію проекту, що надає уряд Японії, складає 108,193 мільярди японських єн - це близько 970 мільйонів доларів.

Важливо зазначити, що умови кредитування проекту є вигідними для України. Кредит надають на 40 років під 0,1% річних з пільговим періодом 10 років на оплату тіла кредиту.

За умовами кредиту, 30% від загальної вартості будівельного контракту мають складати товари та послуги, що постачаються з Японії.

“Орім того, що реконструкція станції позитивно вплине на екологію столиці, ми отримаємо і великі інвестиції в економіку Києва. Адже 70% від загальної суми, яка буде витрачена на проект, "працюватиме" на столицю. Бо реалізація такого проекту - це і нові робочі місця, і завантаження виробничих потужностей вітчизняних підприємств”, - зауважив столичний очільник.

Передбачений термін реалізації проекту реконструкції Бортницької станції аерації – 6 років.

На сьогодні Японське агентство міжнародного співробітництва Джайка, що виступає кредитором від уряду Японії, офіційно погодило всю тендерну документацію.