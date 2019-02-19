Розклад проведення продуктових ярмарок на 19-24 лютого у Дарницькому районі
19 лютого (вівторок):
у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
20 лютого (середа):
у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
21 лютого (четвер):
у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
22 лютого (п’ятниця):
у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
23 лютого (субота):
у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
24 лютого (неділя):
у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
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