Розклад проведення продуктових ярмарок на 19-24 лютого у Дарницькому районі

19 лютого (вівторок):

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

20 лютого (середа):

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

21 лютого (четвер):

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

22 лютого (п’ятниця):

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

23 лютого (субота):

у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);

24 лютого (неділя):

у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);