Роздільне сміття прийшло на Позняки | Дарниця.org

Роздільне сміття прийшло на Позняки

Розміщено Срд, 03/08/2017 - 21:38

Останні події під Львовом підняли важливість не тільки утилізації, а й повторної переробки сміття. На Позняках вже почали збір роздільного сміття, а у Вашому районі?

Comments

Гість:

Всегда удивляли люди, которые за внешней атрибутикой и щенячьим восторгом от этого не замечают главного: мусор из разноцветных "раздельных" контейнеров, как и весь остальной мусор (из обычных контейнеров), забирает и вывозит одна и та же машина, сваливая все отходы в один общий кузов грузовика, где "раздельный" и обычный мусор, равномерно перемешиваясь, вывозится на общую свалку. Любопытно также, что в стране реально отсутствует утилизационная переработка ПЕТ-бутылок, люминесцетных ламп (содержащих ртуть), использованных батареек.... что уже само по себе приводит к бессмысленности процесса раздельного сбора. В этой связи остается лишь один вопрос: какой бюджет был освоен и кем на установку разноцветных контейнеров. При этом ,очевидно, что до появления контейнеров на Позняках, бюджет под них успешно уже осваивался и в других местах. Не удивлюсь даже, исходя из русских надписей на контейнерх, что гастролеры, осваивающие бюджет и какие-то гранты, к тому же - заезжие...

Птн, 03/10/2017 - 21:53
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