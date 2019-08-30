Ремонтують ТЕЦ-6 для її безаварійної роботи в опалювальний сезон. | Дарниця.org

Ремонтують ТЕЦ-6 для її безаварійної роботи в опалювальний сезон.

Розміщено Птн, 30/08/2019 - 17:28

КП «Київтеплоенерго» планово ремонтує ТЕЦ-6, що виробляє електрику в енергомережу та тепло для третини киян.

За інформацією підприємства, для надійної та безаварійної роботи ТЕЦ-6 восени та взимку наразі ремонтують турбіну енергоблоку № 1: енергетики лагодять електродвигуни, насоси, димосмокти, вентилі тощо.

Турбіна на теплоелектроцентралі № 6 здійснює 3 тисячі обертів на хвилину, перетворюючи пар на електрику та тепло.
Завершити ремонт мають до початку опалювального сезону.

Фізично вищезгадана станція розташовується на території Деснянського району. Проте ТЕЦ-6 забезпечує централізоване теплопостачання промислових підприємств, житлових і адміністративних будинків Дарницького, Дніпровського, Подільського, Деснянського та Оболонського районів столиці.

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