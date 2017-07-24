Ремонтують проспект Бажана | Дарниця.org

Ремонтують проспект Бажана

Розміщено Пн, 07/24/2017 - 18:24

За інформацією КМДА, роботи з гарантійного ремонту дорожнього покриття розпочалися цієї суботи на пр-ті Бажана. Перший етап – нанесення тонкошарового покриття – виконано на четвертій смузі руху на пр-ту Бажана (на ділянці від Харківської площі до м. «Славутич»). Загалом у рамках ремонту на проспекті влаштують захисний шар покриття за технологією «Slurry Seal». Ця технологія базується на використанні литих емульсійно-мінеральних сумішей і призначена для продовження терміну служби існуючого покриття.
Як повідомили в комунальній корпорації, це вже не перший випадок усунення недоліків і відновлення дорожнього покриття за рахунок підрядних організацій. 

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