Ремонтують проспект Бажана

За інформацією КМДА, роботи з гарантійного ремонту дорожнього покриття розпочалися цієї суботи на пр-ті Бажана. Перший етап – нанесення тонкошарового покриття – виконано на четвертій смузі руху на пр-ту Бажана (на ділянці від Харківської площі до м. «Славутич»). Загалом у рамках ремонту на проспекті влаштують захисний шар покриття за технологією «Slurry Seal». Ця технологія базується на використанні литих емульсійно-мінеральних сумішей і призначена для продовження терміну служби існуючого покриття.

Як повідомили в комунальній корпорації, це вже не перший випадок усунення недоліків і відновлення дорожнього покриття за рахунок підрядних організацій.