Ремонтують 82-х метрову башту ТЕЦ-6.

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» здійснює ремонтні роботи на ТЕЦ-6 (теплоелектроцентраль), що забезпечує теплопостачання споживачів Дарницького, Дніпровського, Подільського, Деснянського та Оболонського районів, а також виробляє електроенергію.

Зокрема, там зараз вперше за 30 років ремонтують велетенську градирню – 82-метрову башту, що забезпечує охолодження технічної води в процесі роботи теплоелектроцентралі. Про це заявив головний інженер ТЕЦ-6 Олександр Бичков, повідомляють у КП «Київтеплоенерго».

За його словами, ремонт дозволить відновити проектні виробничі характеристики градирні № 2, яка уже понад 30 років охолоджує воду для ТЕЦ-6 і забезпечити стабільну роботу станції.

«На ТЕЦ-6 побудовані дві градирні. На одній із них проводили ремонт кілька років тому. Вежа, на якій зараз тривають роботи, відпрацювала уже більше 30 років, деякі її деталі потребують заміни після десятків років безперервної роботи. Деяке обладнання – зазнало корозії, тож градирня потребувала повноцінного відновлення. Наразі спеціалісти завершують очищення бетонно-металевої конструкції, іде зачищення бетонної поверхні, після чого її прокриють захисним шаром. Паралельно відновлюють внутрішнє обладнання: міняють трубопроводи, ремонтують опори, встановлять нові розприскувачі, панелі зрошувача, екран водовловлювача. Роботи планують завершити до кінця року», – розповів головний інженер ТЕЦ-6 Олександр Бичков.

За його словами, градирні виконують надзвичайно важливу функцію на ТЕЦ-6, вони охолоджують воду, що використовується для конденсації відпрацьованої пари турбін та забезпечують охолодження іншого обладнання станції. Тобто від них залежить якість роботи всього обладнання ТЕЦ та стабільність виробництва теплової та електричної енергії. Висота градирень – 82 м. Кожна з них може охолоджувати щогодини до 28 тисяч куб. м води.

«Як це відбувається? Нагріта в конденсаторі технічна вода трубопроводами подається до башти градирні на висоту 12 м, де вона розбризкується, охолоджується потоком атмосферного повітря та падає вниз до чаші градирні, після чого знову потрапляє у конденсатор турбіни. Ми спостерігаємо, як із градирень виходить пара. Це особливо помітно взимку, коли навколишня температура повітря значно нижча за температуру води в градирні», – зауважує Олександр Бичков.

Нагадаємо: щодоби ТЕЦ-6 відпускає в енергосистему України за допомогою повітряних ліній електропередач 110 та 330 кВ влітку близько 150 МВт електричної енергії за годину, а взимку – до 500 МВт електроенергії щогодини. Крім того, в опалювальний сезон ТЕЦ щогодини виробляє до 700 Гкал теплової енергії, для забезпечення міста опаленням і гарячим водопостачанням.