Реконструкція Бортницької станції аерації триватиме 6 років

Роботи з реконструкції БСА тривають - про це повідомили у ПрАТ АК «Київводоканал».

У червні 2015 року між урядами Японії та України було підписано кредитну угоду щодо реконструкції Бортницької станції аерації. Підготовчі роботи тривали до 2017 року, за цей час також було розроблено проектну документацію щодо реконструкції. Визначено й консультанта з японської сторони, який супроводжуватиме міжнародний тендер на визначення генпідрядної організації, а також здійснення технічного нагляду та координації за виконанням будівельних робіт.

Роботи з реконструкції розпочнуться у 4-му кварталі 2019 року та триватимуть 6 років. У результаті реалізації проекту реконструкції БСА з’являться додаткові технологічні лінії, процес обробки стічних вод і осаду стане більш глибокий, а сама станція стане компактнішою. Площа основного виробництва БСА з існуючих на сьогодні 151 га скоротиться до 120 га, що дасть можливість збільшити відстань від БСА до житлової забудови Києва орієнтовно на 1 км.

Бортницька станція аерації в м. Києві (БСА) – єдина станція очищення стічних каналізаційних вод у Києві, що обслуговує не тільки столицю, а й населені пункти Київської області (Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Погреби, Новосілки, Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Гатне).

Сама станція складається з 3-х блоків: перший зведено у 1964, другий – у 1975, третій – у 1986. Наразі рівень зношеності обладнання та будівель складає 80%.