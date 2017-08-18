Рекламу наркотиків починають зафарбовувати | Дарниця.org

Рекламу наркотиків починають зафарбовувати

Розміщено Птн, 08/18/2017 - 08:42

На початку серпня районний сайт «Дарниця.org» висвітлював проблему наркотичних засобів, що активно рекламуються на фасадах житлових будинків району. 

Важко повірити, але після публікації, того ж дня - співробітники КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району» (зокрема, працівники ЖЕДів) вийшли с фарбою та пензлями – замальовувати вищезгадані рекламні написи! 

Хочеться вірити що це збіг і подібні «рейди» організовуються регулярно. 

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