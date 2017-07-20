Рецепт від столичної влади по «зливу» кількох мільйонів гривень

05 липня до Дарницького району завітав мер Києва Віталій Кличко. Зокрема, столичний очільник у компанії свого заступника Петра Пантелєєва, нардепа Дмитра Білоцерковця, в.о. голови Дарницької РДА Василя Лозового, голів районних адміністрацій та інших цабе навідався до парку «Партизанської слави».

Основним завданням даного візиту є реконструкція центральної частини парку «Партизанської слави», аби останній відповідав європейським стандартам.

«Тут буде проведене облаштування території, ландшафтні роботи, влаштований полив зелених зон, встановлене освітлення та підземні сміттєві баки», - зауважив Віталій Кличко.

«Ми плануємо реконструювати парк Партизанської слави і наступного року в травні центральна територія матиме зовсім інший вигляд. Ми хочемо, щоб кияни тут із задоволенням відпочивали. Київ буде містом парків і скверів, а не містом МАФів та базарів. І ми все для цього робимо», - наголосив мер.

Цікаво, чи вдасться втілити столичному очільнику безперечно чудову ідею в життя, адже є одне «але»: не кожен знає, що вищезгаданий парк загальною площею 111,97 га, насадженнями понад 100 га, стежковою мережею 7,0 га, водоймами - 3,4 га, будівлями - 0,3 га - рішенням Київської міської ради від 17 лютого 1994 року №14 парку надано статус регіонального ландшафтного парку місцевого значення. Регіональні ландшафтні (пейзажні) парки - окрема категорія територій і об'єктів природно-заповідного фонду.

Регіональний ландшафтний парк - важлива регіональна сходинка в ієрархії охорони природи, що загалом складається з глобального (біосферного), національного, регіонального та локального (місцевого) рівнів. Є природоохоронними рекреаційними установами місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів та об'єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення. Організовуються з вилученням або без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або користувачів.

Регіональний ландшафтний парк підкреслює природну своєрідність регіону, а також вказує на регіональний характер джерел фінансування діяльності РЛП.

Наразі у парку успішно працюють ресторани, «забігайлівки», багаточисельні кава-машини, тощо.

Враховуючи вищезгадане, мимоволі проводиться паралель із фонтаном у парку «Партизанської слави» (в який вгатили купу грошей, зокрема – 28 мільйонів гривень).



Нагадаємо, що у далекому 2011 році його помпезно відкрили: зібралися дарничани, преса, керівники районної адміністрації - відкрили, галочку поставили... А потім виявилося, що фонтан - об'єкт незавершеного будівництва, ні у кого на балансі не перебуває, піклуватися про нього нікому, а отже - він буде потихеньку приходити у непридатність…