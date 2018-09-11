Разыскивается инвестор для реализации проекта "Обустройство веревочного парка на территории парка "Позняки" в Дарницком районе"

В частности, запланировано обустройство веревочных дорожек, объединенных в маршруты, расположенные на поверхности земли и между стволами деревьев на определенной высоте и связанные в одну сеть с общими условиями прохождения, которая может действовать как самостоятельно, так и в комплексе с прочими обустроенными площадками для активного отдыха.

Земельный участок, на котором предполагается создать эту зону отдыха, входит в перечень озелененных территорий Дарницкого района (парк отдыха на ул. Драгоманова, 31). По желанию жильцов микрорайона парк получил название "Позняки". Границы и размер земельного участка для реализации инвестиционного проекта окончательно будут определены во время разработки технико-экономических показателей.

По информации ProfiDOM.com.ua, заказчиком реализации проекта определено КП по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района, а заказчиком подготовительных (прединвестиционных) работ - КП "Киевское инвестиционное агентство".

Источник: ProfiDOM.com.ua