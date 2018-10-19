Районним радам бути?!.

10 жовтня в приміщенні Дарницької райдержадміністрації відбулася просвітницька зустріч та обговорення з мешканцями Дарницького району питання утворення районних в місті Києві рад.

Організатором заходу виступила Громадська рада при КМДА, члени якої нещодавно зібрали достатню кількість підписів та зареєстрували місцеву ініціативу про призначення виборів до районних в місті Києві рад.

Серед присутніх: депутат Київради Сергій Гусовський, члени Громадської ради при КМДА та Дарницькій РДА, представники районних ОСББ, ЖБК і ОСН та безпосередньо громадськість.

Присутні обговорили переваги районних рад, нагальні проблеми, що повсякчас виникають внаслідок відсутності райрад та шляхи відновлення останніх.

Слід сказати, що аналогічні заходи будуть організовані також в інших районах Києва (окрім Деснянського – де обговорення вже відбулося).

А от чи стане цей захід першим крок у відновленні районних в місті Києві рад, чи розіб’ється об стіну супротиву владної машини – покаже лише час…