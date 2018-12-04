Прибудова біля колишньої трамвайної диспетчерської виявилась законною
Районний сайт «Дарниця.org» неодноразово висвітлював сумнівне спорудження нового МАФу біля колишньої трамвайної диспетчерської (поблизу універсаму «Позняки»).
Нагадаємо, що громадська організація звернулася до Дарницької райдержадміністрації щодо даного питання…
В отриманому від Дарницької РДА листі інформується, що тимчасова споруда належить ТОВ «НІСЕК» згідно договору купівлі-продажу нежилої будівлі. Роботи проводяться згідно контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення від 28.08.2018 року.
Вражає те, що роботи з будівництва фактично велися з початку вересня, а відповідне повідомлення Дарницька РДА отримала лише в середині жовтня! Тобто півтора місяці районна адміністрація було не в курсі про дані будівельні роботи!
Тим не менш, як вбачається з листа – спорудження законне, незважаючи на низку незручностей для мешканців, на кшталт значного звуження місця для проходу.
А наразі МАФ майже повністю побудований.
Частина споруди вже функціонує.
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