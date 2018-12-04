Прибудова біля колишньої трамвайної диспетчерської виявилась законною | Дарниця.org

Прибудова біля колишньої трамвайної диспетчерської виявилась законною

Розміщено Втр, 04/12/2018 - 09:55

Районний сайт «Дарниця.org» неодноразово висвітлював сумнівне спорудження нового МАФу біля колишньої трамвайної диспетчерської (поблизу універсаму «Позняки»). 

Нагадаємо, що громадська організація звернулася до Дарницької райдержадміністрації щодо даного питання…

В отриманому від Дарницької РДА листі інформується, що тимчасова споруда належить ТОВ «НІСЕК» згідно договору купівлі-продажу нежилої будівлі. Роботи проводяться згідно контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення від 28.08.2018 року. 

Вражає те, що роботи з будівництва фактично велися з початку вересня, а відповідне повідомлення  Дарницька РДА отримала лише в середині жовтня! Тобто півтора місяці районна адміністрація було не в курсі про дані будівельні роботи!
Тим не менш, як вбачається з листа – спорудження законне, незважаючи на низку незручностей для мешканців, на кшталт значного звуження місця для проходу.
А наразі МАФ майже повністю побудований.

Частина споруди вже функціонує.

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