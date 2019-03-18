Пропускні турнікети у Дарницькій РДА – спадок режиму Януковича.

За часів президентства Януковича, районна влада усілякими способами прагнула відгородитися від простого народу, встановивши на головному вході пропускні турнікети – прохід повз які був можливим лише за наявності спеціальної магнітної картки.

За часів Януковича:

Нагадаємо, ще 23 квітня 2014 року за ініціативи Громадської ради при Дарницькій РДА та при схваленні тодішнього голови Дарницької РДА Геннадія Сінцова - були демонтовані пропускні турнікети при вході в будівлю районної адміністрації.

Подія мала неабиякий резонанс і супроводжувалася окриленим настроєм із непохитною вірою у краще майбутнє: режим Януковича повалений, влада змінилася і щоб стерти кордони і умовності та для того, аби чиновники не на словах, а дійсно стали ближчими до людей - демонтувати штучний бар'єр між відвідувачами і чиновниками.

2014-2019 роки:

І от, чотири роки потому все стало як до Революції Гідності.

Дарницька РДА навіть оприлюднила відповідне Розпорядження «Про затвердження Положення про організацію пропускного режиму в адміністративній будівлі Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації», в якому навела власні аргументи щодо нагальності встановлення пропускної системи…

А здогадайтеся за чиї кошти чиновники вирішили відгородитися від відвідувачів? Звісно ж за наші з вами податки!

Стає якось ніяково, адже з кожним роком, з кожним вчинком можновладців громадськість вкотре пересвідчується у тому, що прірва непорозумінь між громадянами і можновладцями досі не подолана, а навпаки – стає з кожним роком все більш глибокою і нездоланною. Це рішення безумовно крок назад у зведенні містка між владою і громадськістю. На жаль.

З 2019 року…