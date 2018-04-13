Пропавшие Дарницкие школьницы найдены

10 апреля две школьницы вышли из лицея по улице Армянской в Киеве и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщила в Facebook мама одной из пропавших.

Телефоны девочек отключены. Связи с ними нет.

По словам мамы одной из девочек, 12-летняя Варвара Дмитриева и ее подруга 11-летняя Диана Краминская ушли из лицея раньше обычного - в 10:20. Есть версия, что девочки отправились в сторону Борисполя.

Позже начальник отдела ювентарной превенции ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Поплавская сообщила, что побег девочек был спланирован заранее. Полицейским удалось прочитать переписку в соцсетях девочек, судя по которой стало известно, что подружки договорились бежать сразу после школы.

Отмечается, что сообщения девочки писали короткие - вероятно, опасаясь, что переписку могут прочитать и легко установить местонахождение. Предположительно, девочки собирались идти пешком либо в Днепропетровскую область, либо в Нежин.

- Школьницы явно не хотят, чтобы их поймали. В переписке есть такая фраза: "Нужно избегать больших городов. Там нас могут поймать полицейские", - отмечает Поплавская.

- Семьи обеих девочек благополучные. Что толкнуло их на побег, мы пока не знаем. Одна из девочек накануне жаловалась на отсутствие взаимопонимания с одноклассниками. Рассказала об этом родителям, но те не восприняли это всерьез, - добавила Оксана Поплавская.

2 апреля, активисты с 8 утра собирались возле выхода из станции метро "Красный хутор" прочесывать лес в направлении села Пролиски.

12 апреля, правоохранителям удалось отыскать пропавших шестиклассниц. Девочек нашли в 70 километрах от Киева на трассе "Киев - Харьков" около села Борщев. Об этом пишет ТСН.

С утра родителям беглянок сообщили, что видели их в 40 километрах от Киева, когда они садились в автомобиль синего цвета.

Источник kiev.vgorode.ua