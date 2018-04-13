Пролісковий пінопласт | Дарниця.org

Пролісковий пінопласт

Розміщено Птн, 04/13/2018 - 12:23

Поруч зі стадіоном, там де кінцева трамваю №22, по вул. Поліська, 4 УКРБУД будує.

Проте будівгицтво чомусь супроводжується викидами пінопласта в навколишнє середовище.

Залишимо на совісті будівельників й інвесторів використання саме такого утеплюючого матеріала, "Зимова Вишня" з Кемерово мала б стати сумним прикладом, та чому раптом парк став безгосподарним?

Від кількості цього пінопласту може здатися, що сніг на Дарниці досі лежить. До речі, це парк раніше прибирали солдати з поруч розташованої пожежної частини. Але чомусь після початку будівництва на місці частини, про парк геть забули.

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