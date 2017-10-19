Програма співфінансування 70/30 | Дарниця.org

Програма співфінансування 70/30

Розміщено Чтв, 10/19/2017 - 12:30

Цьогоріч Київська влада запровадила вигідну програму співфінансування 70/30, що передбачає реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення для будинків, які експлуатуються більше 10 років. Відповідне рішення було прийнято Київською міською радою 22.12.2016 № 780/1784, згідно якого співвласники мають зібрати 30% вартості проекту, що буде реалізовуватись у їх будинку, а місто відшкодує решту - 70%.

Покроковий алгоритм додається.

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