Продукти горіння від пожежі у Василькові могли дійти до Дарницького району. | Дарниця.org

Продукти горіння від пожежі у Василькові могли дійти до Дарницького району.

Розміщено Чтв, 08/08/2019 - 19:06

07 серпня у селі Крушинка, що у Васильківському районі, на території птахофабрики "Ясенсвіт" сталася пожежа в ангарі.

Як повідомили в ДСНС України у Київській області, пожежу на площі 2500 кв. м. було локалізовано 07 серпня о 21:09, та ліквідовано о 21:33 того ж дня. Жертв та постраждалих немає. У прес-службі Київської міської міськдержадміністрації попередили про можливу задимленість у Святошинському, Голосіївському та Дарницькому районах столиці.

"У селі Крушинка, що у Васильківському районі, на території птахофабрики горить ангар, площа пожежі 2500 кв. м. Птахофабрика знаходиться у 30 км від Києва. Наразі вітер південно-західний, при таких погодних умовах можливе потрапляння продуктів горіння у Святошинський, Голосіївський та частину Дарницького районів м. Києва. Мобільна лабораторія "Київська служба порятунку" разом зі спеціалістами Держпродспоживслужби вже проводять заміри повітря на наявність продуктів горіння у вищевказаних районах. У разі погіршення ситуації – поінформують додатково", - повідомляли в КМДА.

Також киянам порадили у випадках задимленості обмежити перебування на відкритому повітрі, дітям і вагітним жінкам відмовитися від тривалих прогулянок; тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці, при відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати; ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря; проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.
Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
Нагадаємо: загоряння на території птахофабрики "Ясенсвіт" виникло в середу, 07 серпня, о 19:50.
Зазначимо, що це друга масштабна пожежа на території птахофабрики протягом двох місяців. 04 червня площа пожежі розташованого окремо цеху становила 15 тис. кв. м.

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