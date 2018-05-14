Продается ТЦ Аладдин на Позняках | Дарниця.org

Продается ТЦ Аладдин на Позняках

Розміщено Пн, 05/14/2018 - 09:32

Киевский торговый центр «Аладдин», расположенный около ст. м. «Позняки», выставлен на реализацию .

Информацию о поиске клиента для ТЦ Aladdin подтвердили в компании Cushman & Wakefield (ранее DTZ), которая выступает консультантом по продаже.

Инвестфонд Meyer Bergman выставил на реализацию ТЦ Aladdin, собственный единственный актив в государстве Украина .

Арендная площадь торгового центра 10 571 м2 , наполнение — 120 магазинов.

Информацию о продаже подтвердили три источника: руководитель торгового центра, консультант по недвижимости и инвестиционный банкир. Каждый месяц ТЦ, расположенный вблизи метро Позняки, посещает около 325 тыс. человек.

Объект планируют реализовать за $22,5 млн. Сумма сделки тогда составила более 40 млн долларов.

Источник: tvoygorodpskov.ru

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