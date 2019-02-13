Процедура закупки при создании росписи станции метро "Осокорки" прошла без нарушений

езультаты аудита подтверждают, что процедура закупки при создании настенной росписи станции "Осокорки" на Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена прошла без нарушений, заявляет руководитель юридического сектора Министерства информационной политики Ирина Ющенко

"Конкурс (по выбору творческой идеи - ИФ) был проведен согласно требованиям действующего законодательства", - сказала И.Ющенко на пресс-конференции по результатам анализа процедуры закупки во вторник в Киеве.

По ее словам, переговорная процедура ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" также была проведена в рамках законодательства

Кроме того, главный специалист по внутреннему аудиту Мининформполитики Сергей Савченко подчеркнул, что договор между госпредприятием и исполнителем проекта Денисом Смачелюком подписан согласно нормам законодательства и никаких нарушений при аудите не установлено.

По словам государственного секретаря Мининфорполитики Артема Биденко, удит проводился по поручению министра информполитики Юрия Стеця, как реакция на общественный резонанс вокруг данного проекта.

Источник: interfax.com.ua