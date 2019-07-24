Про асфальтування та безпечні дитячі майданчики.

10 липня за участю голови Дарницької РДА Сергія Левади відбулася нарада щодо асфальтування прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів по вул. Ахматової, 43.

Під час наради відбулась перевірка результатів роботи по ремонту асфальту. Районний очільник дав доручення якнайшвидше вивезти залишки асфальтного покриття після ремонту. Разом із тим, було вирішено долучати до прийняття в експлуатацію та погоджувати усі акти приймання робіт по асфальтуванню із органами самоорганізації населення Дарницького району.

"Дитячий майданчик за цією адресою та й всі майданчики району повинні бути доступними та безпечними для всіх дітей” - зазначив чиновник.

Це звісно добре, що голова району вважає те, що дитячі майданчики повинні бути безпечними. От тільки безпечних майданчиків у нас небегато…