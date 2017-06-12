Президента Володимира Зеленського нагородили медаллю «За боротьбу з корупцією» | Дарниця.org

Президента Володимира Зеленського нагородили медаллю «За боротьбу з корупцією»

Розміщено Срд, 12/06/2017 - 15:35

01 грудня, з нагоди Дня волонтера до палацу  культури «Дарниця» (вул. Заслонова, 18) завітало чимало гостей – мешканців, держслужбовців, бійців АТО та безпосередньо волонтерів. 

Серед зіркових гостей – артисти студії «Квартал-95»: Володимир Зеленський, Степан Казанін, Олександр Пікалов та Юрій Корявченков! 

Адже, як відомо - головні комедіанти країни не перший рік допомагають нашим бійцям у зоні АТО.
На присутніх чекала презентація кінострічки «Жінки Майдану» про події Майдану, нагородження волонтерів та виступи артистів.

До речі, всіх артистів «Квартал-95» нагородили медалями «За боротьбу з корупцією». 

Як нагороджували медаллю, цитуємо: «Президента країни, не знаю навіть якої» - Володимира Зеленського дивіться далі. 

Захід організовано лідером Всеукраїнського жіночого руху «За вільну Україну», волонтером Раїсою Шматко при підтримці Дарницької РДА та ВТО «Орден».

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