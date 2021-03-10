Предполгаемую убийцу полицеской возле м. Вырлица уже задержали

В Киберполиции выразили соболезнования родным и близким погибшей коллеги и рассказали о том, какой она была. Тело женщины нашли ночью 7 марта возле станции метро "Вырлица".

Пресс-служба Киберполиции опубликовала в Facebook пост, в котором рассказала, что 37-летняя майор полиции Святослава Петрова была улыбающейся, ответственной и доброжелательной. По словам ее сотрудников, она являлась профессионалом. Руководство и личный состав департамента поддержали семью погибшей.

В сообщении также сказали, что следователи уже проводят расследование. Подозреваемую уже задержали. Ею оказалась 38-летняя знакомая погибшей.

В Киевской прокуратуре сообщили, что причиной смерти стали множественные колото-резанные ранения. Подозреваемой грозит 7 -15 лет тюрьмы.

Источник: kiev.vgorode.ua