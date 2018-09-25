Працівник СТО викрав з роботи автівку

20 вересня до чергової частини Дарницького управління поліції від жінки надійшло повідомлення про викрадення автомобіля «Каділак» з території станції технічного обслуговування, розташованого на вулиці Бориспільській. На місце події прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група.

У ході відпрацювання території правоохоронці у сусідньому кварталі виявили іномарку, за кермом якої перебував працівник СТО. Для надання пояснень 31-річного уродженця Житомирської області доставили до управління поліції.

Оперативникам чоловік зізнався, що після ремонту захотів покататися на автівці: він скористався незачиненими дверцятами, запустив двигун та поїхав містом.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадений автомобіль правоохоронці повернули законній власниці.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.