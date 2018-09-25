Працівник СТО викрав з роботи автівку
20 вересня до чергової частини Дарницького управління поліції від жінки надійшло повідомлення про викрадення автомобіля «Каділак» з території станції технічного обслуговування, розташованого на вулиці Бориспільській. На місце події прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група.
У ході відпрацювання території правоохоронці у сусідньому кварталі виявили іномарку, за кермом якої перебував працівник СТО. Для надання пояснень 31-річного уродженця Житомирської області доставили до управління поліції.
Оперативникам чоловік зізнався, що після ремонту захотів покататися на автівці: він скористався незачиненими дверцятами, запустив двигун та поїхав містом.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадений автомобіль правоохоронці повернули законній власниці.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
Comments
шикарно, что за сто?
шикарно, что за сто?
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