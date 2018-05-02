Працівниця ЖЕКу з Дарницького району Києва задекларувала дорогий електромобіль | Дарниця.org

Працівниця ЖЕКу з Дарницького району Києва задекларувала дорогий електромобіль

Розміщено Срд, 05/02/2018 - 11:17

Працівниця ЖЕКу з Дарницького району Києва задекларувала дорогий електромобіль. Автомобіль "Тесла" модель "ЕС" вона оцінила лише в 50 тисяч гривень. Таку машину в Україну офіційно придбати не можливо. Їх возять сірі дилери і продають в середньому за мільйон гривень. Та судячи із декларації начальниці планово-економічного відділу КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району міста Києва" Тетяни Шуберт, суперкар можна придбати і за п’ятдесят тисяч гривень. Принаймні саме в таку суму вона оцінила подарунок сина. 

Джерело: youtube.

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