Появу грального автомату в ТЦ «Аркадія» розслідує поліція | Дарниця.org

Появу грального автомату в ТЦ «Аркадія» розслідує поліція

Розміщено Пн, 11/06/2017 - 11:07

Кілька тижнів тому, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював раптову появу у ТЦ «Аркадія» (вул. Дніпровська Набережна, 33) грального автомату.

Майже відразу, громадська організація звернулася із запитом до столичного очільника Віталія Кличка з проханням надати інформацію щодо законності встановлення вищезгаданого грального автомату в приміщенні торгівельного центру.

Незабаром надійшов лист з повідомленням про те, що запит перенаправлено до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА також невдовзі відгукувся, поінформувавши, що ніяких дозволів на встановлення не видавалося – адже до суб’єктів господарювання, які організовують та проводять на території України азартні ігри, застосовуються суворі санкції, зокрема – штраф у розмірі восьми тисяч мінімальних заробітних плат із конфіскацією грального обладання (3,200x8,000=25,600,000)! Застосування даних санкцій здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом поліції або органів доходів і зборів.
Між тим, департамент не володіє запитуваною інформацією. Проте, запит громадської організації таки надісланий до Національної поліції України у місті Києві для проведення перевірки законності встановлення у ТЦ «Аркадія» грального автомату та наявності дозвільних документів.
Чекаємо висновків перевірки!

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