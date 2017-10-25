Поява в Дарницькій РДА заступника міністра юстиції України «не викликала фурору» | Дарниця.org

Поява в Дарницькій РДА заступника міністра юстиції України «не викликала фурору»

Розміщено Срд, 10/25/2017 - 11:36

12 жовтня до Дарницької РДА навідалася ціла делегація на чолі з заступником міністра юстиції України Гія Гецадзе. 

Тема - «Соціальне забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей».
Ініціатор зустрічі-семінару - Третій київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Небагато гостей відзначили своєю присутністю даний захід.
Причин цьому може бути декілька: або подібні семінари не цікавлять громадськість, або ж мешканці не знали про його проведення. 

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