Поява в Дарницькій РДА заступника міністра юстиції України «не викликала фурору»
12 жовтня до Дарницької РДА навідалася ціла делегація на чолі з заступником міністра юстиції України Гія Гецадзе.
Тема - «Соціальне забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей».
Ініціатор зустрічі-семінару - Третій київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Небагато гостей відзначили своєю присутністю даний захід.
Причин цьому може бути декілька: або подібні семінари не цікавлять громадськість, або ж мешканці не знали про його проведення.
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