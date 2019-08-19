Потрійне ДТП на Бажана.

17 серпня біля станції метро "Позняки" на проспекті Бажана сталося потрійне ДТП.

Як розповіли свідки, водій Mitsubishi Lancer, ймовірно, через високу швидкості врізався в зад автомобіля Hyundai Accent, який рухався в правій смузі.

Від удару Hyundai з розбитим задом викинуло вліво, некероване авто перетнуло три смуги руху і влетіло у відбійник. Після зіткнення з металевою огорожею Hyundai розкрутило, і він зачепив BMW, який рухався в попутному напрямку.

"При цьому винуватець аварії на Mitsubishi з розбитим передом і, залишивши номерний знак на асфальті, зник з місця події, його наздогнали небайдужі водії - свідки, і зупинили приблизно через кілометр, біля метро" Харківська ". Водій Mitsubishi розповів очевидцям, що нібито він нікуди не тікав і взагалі не причетний до цієї ДТП. Але потім сказав, що йому стало погано, через що і сталася аварія".

В результаті ДТП постраждала дівчина, яка сиділа на передньому пасажирському сидінні Hyundai. Її госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Також через годину викликали допомогу водієві і пасажирові Mitsubishi.

У напрямку виїзду з міста в сторону Борисполя утворилася величезна пробка.