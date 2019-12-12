Посеред ночі по Бориспільській 40 вкрали гарну зупинку громадського транспорту. | Дарниця.org

Посеред ночі по Бориспільській 40 вкрали гарну зупинку громадського транспорту.

Розміщено Чтв, 12/12/2019 - 19:05

Відносно недавно навпроти будинків комплексу Оберіг 1 (Бориспільська 25а 27а) а саме по Бориспільській 40 в сторону м.Червоний хутір виникла цікава ситуація:

Посеред ночі напроти комплексу вкрали гарну зупинку громадського транспорту а замість неї встановили незаконний МАФ, при чому частково на газоні. Жителі комплексу не проти встановлення магазину, але проти того "ржавого корита" яке поставили.

Жителі массиву почали звертатися на горячу лінію 15-51, до адміністрації дарницького р-ну, до київпастрансу і навіть викликали поліцію.

Департамент міського благоустрою С Марущан, КП "Кіївблагоустрій" - Павло Бірюк, зам.голови Дарн.РДА П.П.Захарченко - всі обіцяли знести незаконних МАФ встановлений собою Дяченко.

Але вже пройшло достатньо часу а дій ніяких нема.

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