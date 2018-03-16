Порядок перейменування вулиць змінився | Дарниця.org

Порядок перейменування вулиць змінився

Розміщено Птн, 03/16/2018 - 12:42

23 лютого на пленарному засіданні Київради депутати внесли зміни до Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві.
Тож, відповідно до змін, присвоєння об’єктам імен фізичних осіб здійснюватиметься не раніше, ніж через 2 роки з дня смерті особи, пам'ять якої увічнюється. Це стосуватиметься найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, бульварів, узвозів, проїздів, майданів та набережних.
Також передбачається, що відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Київради (КМДА) та/або відповідна районна адміністрація чи комунальне підприємство, яким підпорядковуються перейменовані об’єкти, мають розраховувати витрати, пов'язані з присвоєнням нових назв.
Відповідне рішення загалом підтримали 65 депутатів.

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