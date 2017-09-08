Поради від Департаменту охорони здоров’я як вберегтися від літньої спеки

• особам із серцево-судинними захворюваннями, діабетом, іншими

хронічними захворюваннями та у стані відновлення після захворювань бути

обережними, ретельніше контролювати показники свого здоров’я, зокрема,

артеріальний тиск та пульс, консультуватися з лікарем щодо режиму

прийому ліків;

• особам із серцево-судинними захворюваннями, діабетом та у стані

відновлення за можливості змінити режим дня (раніше лягати спати і

прокидатися раніше), намагатися перебувати на відкритому сонці вранці до

11:00-12:00 або ближче до вечора (після 16:00), підбирати світлий,

зручний одяг з натуральних тканин (бавовна, льон), які не ускладнюють

випаровування вологи.

• жінкам рекомендується носити легкі брюки, довгі спідниці, туніки або

льняні сарафани. Чоловікам потрібно відмовитись від краваток та щільно

затягнутих ременів. Рекомендується також надягати капелюх або хустку,

сонцезахисні окуляри;

• не бажано у спеку користуватись косметикою, а особливо пудрою й

тональним кремом (вони ускладнюють шкірі дихання і, як наслідок, людина

сильніше потіє);

• йдучи на вулицю бажано прихопити із собою невеличку пляшку прохолодної

(але не холодної) питної води або прохолодний чай з лимоном. Прохолодну

пляшку можна прикласти до голови за потреби (наприклад, у громадському

транспорті) або втамувати спрагу. Протягом дня дорослій людині потрібно

випивати не менше 2,5- 3 л рідини;

• знаючи, що доведеться їхати у громадському транспорті, обов’язково

слід прихопити віяло або газету, невеличкий журнал, щоб за потреби можна

було зробити собі «підручний вентилятор»;

• намагайтесь звести до мінімуму перебування у громадському транспорті

(спека і задуха в замкненому просторі можуть спровокувати запаморочення,

непритомність, а інфекції в подібних умовах розповсюджуються набагато

швидше й живуть набагато довше);

• очікуючи громадський транспорт на зупинках, краще перейти під крони

сусідніх дерев, оскільки вони не нагріваються від сонячного проміння і

під ними прохолодніше;

• якщо у приміщенні температура повітря перевищує 28 градусів, то бажано

встановити кондиціонер, використовувати вентилятори;

• важливо пам’ятати, що різниця температур між приміщенням і вулицею не

повинна перевищувати 10 градусів. Не дотримуючись цього правила різниці

в 10 градусів дуже легко підхопити нежить, а в гіршому випадку –

пневмонію або радикуліт. Тому треба встановлювати кондиціонер на

температуру не нижче 18 градусів. Якщо у офісах немає кондиціонерів і

вентиляторів, то рекомендовано встановити хоча б відкриті ємкості з

водою, льодом, акваріуми (можна без рибок), періодично обприскувати

приміщення холодною водою. Також рекомендовано проводити якомога частіше

вологе прибирання приміщень;

• потрібно часто обполіскувати руки і обличчя холодною водою, обтиратися

вологою хустинкою. Перегріті ділянки тіла можна обтирати 9% оцтом,

наполовину розведеним водою.

За можливості та наявності умов:

• приймати теплий чи контрастний душ не менше двох разів на день (за

умови здорового серця);

• відвідувати басейн 2-3 рази на тиждень;

• гуляти біля води;

• купатись лише на дозволених пляжах;

• за найменшої можливості роззуватись і ходити босоніж по траві (це

поліпшує циркуляцію крові, підвищує загальний тонус організму, активізує

біоактивні точки).

Правила догляду за малими дітьми під час спеки:

• прогулянки рано вранці та пізно ввечері;

• часта заміна підгузків та протирання вологими серветками;

• легкий світлий бавовняний одяг, панамка або хустинка на голову;

• необмежене пиття (вода, свіжі соки, компоти кімнатної температури);

• підтримувати грудне вигодовування (воно втамовує спрагу);

• не виводити дитину під прямі сонячні промені (у дітей ще погано

сформований механізм терморегуляції, тому вони вдвічі швидше

перегріваються і переохолоджуються порівняно з дорослими);

• стежити, щоб дитина навіть випадково не пила воду з водойм, фонтанів;

• намагатись частіше змінювати одяг дитині, якщо вона впріває;

• бережіть дитину від протягів та не дозволяйте гратись під

кондиціонерами.