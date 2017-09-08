Поради від Департаменту охорони здоров’я як вберегтися від літньої спеки
• особам із серцево-судинними захворюваннями, діабетом, іншими
хронічними захворюваннями та у стані відновлення після захворювань бути
обережними, ретельніше контролювати показники свого здоров’я, зокрема,
артеріальний тиск та пульс, консультуватися з лікарем щодо режиму
прийому ліків;
• особам із серцево-судинними захворюваннями, діабетом та у стані
відновлення за можливості змінити режим дня (раніше лягати спати і
прокидатися раніше), намагатися перебувати на відкритому сонці вранці до
11:00-12:00 або ближче до вечора (після 16:00), підбирати світлий,
зручний одяг з натуральних тканин (бавовна, льон), які не ускладнюють
випаровування вологи.
• жінкам рекомендується носити легкі брюки, довгі спідниці, туніки або
льняні сарафани. Чоловікам потрібно відмовитись від краваток та щільно
затягнутих ременів. Рекомендується також надягати капелюх або хустку,
сонцезахисні окуляри;
• не бажано у спеку користуватись косметикою, а особливо пудрою й
тональним кремом (вони ускладнюють шкірі дихання і, як наслідок, людина
сильніше потіє);
• йдучи на вулицю бажано прихопити із собою невеличку пляшку прохолодної
(але не холодної) питної води або прохолодний чай з лимоном. Прохолодну
пляшку можна прикласти до голови за потреби (наприклад, у громадському
транспорті) або втамувати спрагу. Протягом дня дорослій людині потрібно
випивати не менше 2,5- 3 л рідини;
• знаючи, що доведеться їхати у громадському транспорті, обов’язково
слід прихопити віяло або газету, невеличкий журнал, щоб за потреби можна
було зробити собі «підручний вентилятор»;
• намагайтесь звести до мінімуму перебування у громадському транспорті
(спека і задуха в замкненому просторі можуть спровокувати запаморочення,
непритомність, а інфекції в подібних умовах розповсюджуються набагато
швидше й живуть набагато довше);
• очікуючи громадський транспорт на зупинках, краще перейти під крони
сусідніх дерев, оскільки вони не нагріваються від сонячного проміння і
під ними прохолодніше;
• якщо у приміщенні температура повітря перевищує 28 градусів, то бажано
встановити кондиціонер, використовувати вентилятори;
• важливо пам’ятати, що різниця температур між приміщенням і вулицею не
повинна перевищувати 10 градусів. Не дотримуючись цього правила різниці
в 10 градусів дуже легко підхопити нежить, а в гіршому випадку –
пневмонію або радикуліт. Тому треба встановлювати кондиціонер на
температуру не нижче 18 градусів. Якщо у офісах немає кондиціонерів і
вентиляторів, то рекомендовано встановити хоча б відкриті ємкості з
водою, льодом, акваріуми (можна без рибок), періодично обприскувати
приміщення холодною водою. Також рекомендовано проводити якомога частіше
вологе прибирання приміщень;
• потрібно часто обполіскувати руки і обличчя холодною водою, обтиратися
вологою хустинкою. Перегріті ділянки тіла можна обтирати 9% оцтом,
наполовину розведеним водою.
За можливості та наявності умов:
• приймати теплий чи контрастний душ не менше двох разів на день (за
умови здорового серця);
• відвідувати басейн 2-3 рази на тиждень;
• гуляти біля води;
• купатись лише на дозволених пляжах;
• за найменшої можливості роззуватись і ходити босоніж по траві (це
поліпшує циркуляцію крові, підвищує загальний тонус організму, активізує
біоактивні точки).
Правила догляду за малими дітьми під час спеки:
• прогулянки рано вранці та пізно ввечері;
• часта заміна підгузків та протирання вологими серветками;
• легкий світлий бавовняний одяг, панамка або хустинка на голову;
• необмежене пиття (вода, свіжі соки, компоти кімнатної температури);
• підтримувати грудне вигодовування (воно втамовує спрагу);
• не виводити дитину під прямі сонячні промені (у дітей ще погано
сформований механізм терморегуляції, тому вони вдвічі швидше
перегріваються і переохолоджуються порівняно з дорослими);
• стежити, щоб дитина навіть випадково не пила воду з водойм, фонтанів;
• намагатись частіше змінювати одяг дитині, якщо вона впріває;
• бережіть дитину від протягів та не дозволяйте гратись під
кондиціонерами.
Додати коментар