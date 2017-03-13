Політична неупередженість Дарницької РДА лишає бажати кращого

01 березня в будівлі Дарницької райдержадміністрації була помічена ось така агітаційна продукція політичної партії «Рух нових сил».

Зокрема, агітаційні листівки та афіші зустрічі лідера вищезгаданої партії Михайла Саакашвілі з громадськістю (у палац культури «Дарниця) знаходилися на 1-му та 4-му поверсі головної будівлі району.

Нагадаємо про статтю 10 Закону України «Про державну службу»:

Стаття 10. Політична неупередженість

1. Державний службовець повинен неупереджено виконувати законні накази (розпорядження), доручення керівників незалежно від їх партійної належності та своїх політичних переконань.

2. Державний службовець не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на імідж державного органу та довіру до влади або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та прав і свобод інших людей.

А також пункту 8 Постанови Кабміну від 11 лютого 2016 року № 65 «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців»:

8. Політична нейтральність передбачає:

1) недопущення впливу політичних інтересів на дії та рішення державного службовця;

2) відмову від публічної демонстрації політичних поглядів і симпатій;

3) дотримання вимог стосовно обмежень щодо політичної діяльності, встановлених законом стосовно окремих категорій державних службовців;

4) уникнення використання символіки політичних партій під час виконання державним службовцем своїх обов’язків;

5) забезпечення прозорості у відносинах з особами, що виконують політичні функції.

Що це: банальний недогляд з боку держслужбовців чи заздалегідь запланована піар-акція новоспеченої політсили?