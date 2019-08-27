Поліція затримала водійку, яка збила на подвір'ї жінку з дитиною. | Дарниця.org

Поліція затримала водійку, яка збила на подвір'ї жінку з дитиною.

Розміщено Втр, 27/08/2019 - 17:12

22 серпня в одному з дворів Дарницького району автомобіль, яким керувала 59-річна жінка, наїхав на жінку з дитиною, які йшли позаду.
«В результаті 9-річний Ростислав П. отримав закриту травму живота і грудної клітини та був доставлений в «Охматдит». Його мати Анжела П. отримала струс головного мозку, перелом кісток тазу, вона також знаходиться в одній з лікарень» - йдеться у повідомленні.
Також відзначають, що водієм виявилася Лілія Сопельник, теща шоумена Сергія Притули. Крім того, її зятем є Віталій Хомутинник, народний депутат України 4-8 скликань.
Катерина Сопельник, дружина Сергія Притули, відмовилася коментувати ситуацію.
Пізніше в поліції повідомили, що жінку-водія затримали, їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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