Поліція затримала водійку, яка збила на подвір'ї жінку з дитиною.

22 серпня в одному з дворів Дарницького району автомобіль, яким керувала 59-річна жінка, наїхав на жінку з дитиною, які йшли позаду.

«В результаті 9-річний Ростислав П. отримав закриту травму живота і грудної клітини та був доставлений в «Охматдит». Його мати Анжела П. отримала струс головного мозку, перелом кісток тазу, вона також знаходиться в одній з лікарень» - йдеться у повідомленні.

Також відзначають, що водієм виявилася Лілія Сопельник, теща шоумена Сергія Притули. Крім того, її зятем є Віталій Хомутинник, народний депутат України 4-8 скликань.

Катерина Сопельник, дружина Сергія Притули, відмовилася коментувати ситуацію.

Пізніше в поліції повідомили, що жінку-водія затримали, їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.