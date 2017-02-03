Поліція затримала вбивць

Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював вбивство жінки по вул. Декабристів.

Як стало відомо згодом, затримано 3-х чоловіків, яких обґрунтовано підозрюють у вбивстві жінки, тіло якої виявили 18 січня по вул. Декабристів.

Це 27-річні місцеві наркозалежні молоді люди, які раніше були судимі за майнові злочини і злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Затримали зловмисників за місцем проживання. В ході обшуку їх квартир поліцейські виявили чимало викрадених речей.

Правоохоронці з'ясували: молоді люди помітили на вулиці жінку і почали до неї чіплятися, а потім взяли металеву трубу і почали її бити. Коли потерпіла втратила свідомість, зняли з неї золоті прикраси і пішли додому. На наступний день ювелірні вироби здали в ломбард.

Молоді люди також зізналися, що скоювали крадіжки з автомобілів.

Слідчим відділом управління поліції в Дарницькому районі ведеться досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 («Вбивство») і ч. 4 ст. 187 («Розбій») Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.