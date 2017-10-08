Поліція затримала чоловіка з двома пакетами марихуани вартістю 115 тисяч гривень

07 серпня у Дарницькому районі правоохоронці затримали 28-ми річного чоловіка із наркотичними засобами. Під час проведення поверхневого огляду працівниками управління протидії наркозлочинності були вилучені два поліетиленові пакети з марихуаною. Зловмисник пояснив правоохоронцям, що він вирощував наркотичні засоби для власного вживання.

Загальна вартість вилучених наркотиків на чорному «чорного ринку» становить близько 115 тисяч гривень.

Затриманий раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Речовий доказ вилучено та направлено на експертизу. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.