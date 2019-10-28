Покинутий будинок на Драгоманова роками «на замку».

Мало хто з місцевих жителів не помічав цю зачинену споруду, що знаходиться навпроти Спорт Лайфу та Євразії (по вул. Драгоманова, 40).

Цей будинок (а масштаби у нього більше наближені саме до повноцінного будинку, аніж до тимчасової споруди) впродовж тривалого часу ніяк не використовується.

Вікна й двері зачинені.

З часом, двері були замінені на більш надійні...

Фасад періодично обліплюється численними оголошеннями.

З тильної сторони будинку розміщений дитячий майданчик, елементи якого майже впритул впираються у споруду.

Вочевидь, дитячий майданчик тут був значно раніше за будинок. Останній, скоріше за все, був побудований і самовільно «розширений», внаслідок чого нагло «вліз» на дитячу територію.

Тепер дітям і погойдатися тут неможливо - інакше просто «вліпишся» у тильну стіну будинку.

Постає питання: скільки ще років дарничани будуть свідками дивного покинутого будинку, що відтяпав левову частину дитячого майданчика?

Хто власник цієї будівлі? Яке її цільове призначення? На які роботи були дозволи, а на які жодних? Чому він ніяк не використовується? Чому дитячий майданчик виявився розташованим впритул до будівлі?

Агов, шановні можновладці! Можливо варто внести ясність у порушені питання?