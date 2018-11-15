Покинута вантажівка біля метро «Позняки» перетворилася в ефективну рекламну площину
Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював проблему занедбаної вантажівки, що знаходиться під мостом біля метро «Позняки».
Нагадаємо, що минулого разу ми жартома акцентували увагу на кумедне оголошення стосовно пошуку продавця – яке хтось наліпив на автівку.
Вочевидь, сарказм зіграв злий жарт – адже наразі на будку покинутої вантажівки причепили вже «цілком офіційну» рекламу поруч розташованого магазину.
Враховуючи багатотисячний пішохідний трафік – таке рішення виглядає дуже креативним місцем для безкоштовної реклами, вакантної площини, що порожніє – та й власник автомобіля навряд чи висуне якісь претензії щодо несанкціонованого розміщення реклами на його транспортному засобі.
Рівень ефективності у контексті «охоплення аудиторії - вартість реклами» – відверто вражає! Оце справжній PR хід! А навіщо платити більше? Коли все одно ніхто це не контролює.
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