Покинута вантажівка біля метро «Позняки» перетворилася в ефективну рекламну площину | Дарниця.org

Покинута вантажівка біля метро «Позняки» перетворилася в ефективну рекламну площину

Розміщено Чтв, 15/11/2018 - 16:00

Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював проблему занедбаної вантажівки, що знаходиться під мостом біля метро «Позняки»

Нагадаємо, що минулого разу ми жартома акцентували увагу на кумедне оголошення стосовно пошуку продавця – яке хтось наліпив на автівку. 

Вочевидь, сарказм зіграв злий жарт – адже наразі на будку покинутої вантажівки причепили вже «цілком офіційну» рекламу поруч розташованого магазину.

Враховуючи багатотисячний пішохідний трафік – таке рішення виглядає дуже креативним місцем для безкоштовної реклами, вакантної площини, що порожніє – та й власник автомобіля навряд чи висуне якісь претензії щодо несанкціонованого розміщення реклами на його транспортному засобі.

Рівень ефективності у контексті «охоплення аудиторії - вартість реклами» – відверто вражає! Оце справжній PR хід! А навіщо платити більше? Коли все одно ніхто це не контролює.

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