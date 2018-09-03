Пограбування під гіпнозом по вул. Срібнокільська, 24

Досить цікавий випадок стався 14 лютого у салоні краси по вул. Срібнокільська, 24. Спочатку зловмисник дав купюру в 500 грн, потім повернувши свої гроші, забрав з гаманця дівчини ще 1100грн.!

За словами працівниці салону: «Зайшов хлопець, сказав, що хоче підстригтися, але пізніше. В цей же час дає 500 грн., «Мовляв тримайте, зараз гроші, а прийду пізніше». А потім каже «дайте мені здачу». Я дістаю гаманець і він тупо сам лізе в нього, дістає всі гроші і потім руку в кишеню».

В свою чергу, дівчина практично нічого не пам’ятає про подію, що сталася…

Як все було – дивіться відео