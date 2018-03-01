Погорілу автівку з Драгоманова таки прибрали

Ще наприкінці листопада минулого року, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював інцидент із автівкою, що спалахнула неподалік будинків по вул. Драгоманова, 31б та 31в. Тоді ж ми акцентували увагу на тому, що вщент знищений транспортний засіб ніяк не евакуюють із вищезгаданої прибудинкової території.

Але дива трапляються! Комунальні служби таки зробили свою роботу напередодні свят - станом на 30 грудня погорілий автомобіль нарешті прибрали.